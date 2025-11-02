Snow Man向井康二、公開3日目にして母が主演映画3回鑑賞「感想が止まらない」【（LOVE SONG）】
【モデルプレス＝2025/11/02】俳優の森崎ウィン、Snow Manの向井康二が2日、都内にて行われた映画『（LOVE SONG）』公開記念舞台挨拶に、共演の及川光博、藤原大祐、齊藤京子とともに登壇。向井が、母のエピソードを明かした。
【写真】向井康二、舞台上で共演俳優の手握る
ファンに手を振りながら笑顔でステージに登壇した向井。タイ人の母を持ち、タイにルーツがあることからも「タイの作品に出たいうという夢もありましたので、一つ夢が叶った」と感激した様子で本作への想いを言葉に。さらに、初の単独主演映画ともなり「これからの代表作になるかなと思うので、皆さんいっぱい観てください」と観客に呼びかけた。
なお、公開されて3日目ながら「うちのおかんは3回観ました」と告白した向井。観客から拍手が起こると「昨日電話したんですけど、感想が止まらないので切りました」と明かし、笑いを誘っていた。
世界的な人気を誇るBLドラマ「2gether」を手掛けたタイのチャンプ監督がメガホンをとった本作は、日本とタイを代表するスタッフ＆キャストが集結した日タイ共同制作作品。東京とバンコクを舞台に、未完成のラブソングが2人の運命を繋ぐ“ピュアラブストーリー”となる。（modelpress編集部）
