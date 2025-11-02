1,500円だってぇぇええ！？【ワークマン】大人の羽織りに！「もこもこカーデ」

そろそろ寒さが厳しくなってくる時期。これから羽織りを買うなら、【ワークマン】から登場したもこもこカーディガンがおすすめ。手触りの良さそうなフェイクボア素材で、おしゃれ見えはもちろんしっかりと防寒も叶いそう。1,000円台ながらデザイン性も実用性も備わったカーディガンは、秋冬の一軍になるかも。

シーズンムード高まるもこもこ素材のカーディガン

【ワークマン】「レディースボアフリースカーデガン」\1,500（税込）

表面にもこもこのフェイクボア素材が使われたカーディガン。裏面は起毛素材になっており、しっかりと防寒できそう。すっきりとしたノーカラーなので、タートルネックやハイネックの洋服との重ね着もおすすめ。両サイドのポケットに加えて右胸に内ポケットもあり、実用性もバッチリです。ベーシックなオフホワイトやブラックから、コーデのアクセントになるブルーやピンクまで幅広い色展開も魅力的。

パンツにもスカートにも合わせやすいシンプルなデザイン

こちらは色違いのピンクを着用したコーデ。もこもこの素材感とピンク色がアクセントになり、一点投入で顔まわりがパッと華やぎます。シンプルなデザインなのでパンツにもスカートにも合わせやすく、秋冬コーデの即戦力になってくれるかも。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M