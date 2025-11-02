山本がワールドシリーズMVP

米大リーグのドジャースは1日（日本時間2日）、カナダ・トロントでブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦に5-4で勝利し、2年連続の世界一に輝いた。前日の第6戦で96球を投げた山本由伸投手が、9回途中から“中0日”で登板。2回2/3を1安打無失点に抑え、ワールドシリーズMVPに輝いた。このシリーズ3勝。デーブ・ロバーツ監督も大絶賛した。

前日に96球を投げた山本だったが、9回途中から登板。サヨナラのピンチを切り抜けると、最後まで相手に得点を許さず胴上げ投手になった。

山本はこのワールドシリーズで大活躍。第2戦で9回1失点の完投勝利を収めると、第6戦も6回1失点。このシリーズ3勝をマークして、2009年の松井秀喜氏（ヤンキース）以来となる日本人2人目のシリーズMVPに輝いた。大谷翔平投手も、NHKの中継インタビューで「素晴らしいですね。由伸は世界一の投手だと、みんなが思っているんじゃないかと思います」と絶賛するほどの働きぶりだった。

試合後、会見に現れたロバーツ監督の映像を米専門メディア「ドジャース・ネーション」公式YouTubeが公開。山本について指揮官は「彼が自分のフォームが維持できることに自信を持ち、健康面でも心配ないと思った。そして3イニング目でも彼は『ダイジョウブ』と言ったんだ。だからこそ、私は彼を信じ、彼は素晴らしい活躍を見せてくれた」と絶大な信頼を口にしていた。

フル回転ぶりには信じられない様子で「ああ、前代未聞だ」と一言。「精神的な部分が大きいと思う。そして、完璧な投球フォーム、揺るぎない意志。今まで私は見たことがないほどだ」と手放しで称え、さらに「ヨシは私が心から信頼している選手だ。彼のおかげで優秀な監督になれたよ」とコメントした。



（THE ANSWER編集部）