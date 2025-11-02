２日放送のＴＢＳ系「アッコにおまかせ！」（日曜・午前１１時４５分）では、高市早苗首相が愛用している老舗バッグメーカー「濱野皮革工藝」（所在地・長野市）について取り上げた。

高市首相が官邸入りする際などに持っていた黒いレザーのバッグで、ネットで同社の定番商品「グレースディライトトート」（価格・１３万６４００円）だと特定され、話題となっていた。

番組の取材に「ＳＮＳで話題にしていただいてから１００倍くらいの注文をいただいて、全カラー完売になってしまって」と同社の広報担当。ブラックのみ予約注文を受け付けているが、“サナ活”効果で現在８か月待ちだという。

「（高市氏のホームページで）２０１４年の写真で今回と同じバッグをお持ちだとお客様からお問い合わせでいただいて知りました。昔から使っていただいていたのはうれしいと思います」と話した。

すると、ＭＣの歌手・和田アキ子は「私、意外と仲良くしてもらってて、この番組もよく見ていただいてて」と、高市首相と親交があることを明かし、「スーツはどこで作ってらっしゃるんですか？ とかって。教えてさしあげたんだけど、私のは全部ポッケがないんですよ」と、飾りのポケットであると、スーツを触りながら示した。

「議員の方はポッケが必須なんですって。高市さんに限らず、秘書とかのメモを、すぐに読めない時に入れないといけないって」と、高市首相とのやりとりを紹介した。