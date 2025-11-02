◆米大リーグ ワールドシリーズ第７戦 ブルージェイズ４―５ドジャース＝延長１１回＝（１日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャースが１日（日本時間２日）、３勝３敗で迎えたワールドシリーズ第７戦の敵地・ブルージェイズ戦で勝ち、球団史上初となる２年連続ワールドシリーズ制覇の偉業を達成した。連覇を果たすのは、１９９８〜２０００年に３連覇を果たしたヤンキース以来で２１世紀初の快挙。第５戦終了時点で２勝３敗と追い詰められたが、敵地で２連勝して頂点に立った。大谷翔平投手（３１）と山本由伸投手（２７）は移籍後２年連続での制覇、今季加入した佐々木朗希投手（２３）は１年目での頂点となった。

この試合が現役最後の試合になったのはクレイトン・カーショー投手（３７）だ。ドジャース一筋１８年。通算２２３勝を挙げた。ＭＶＰ１度、サイ・ヤング賞３度。引退を決断した今季ですら２３登板でチーム２位の１１勝（２敗）を挙げ、防御率３・３６の成績を残して先発ローテを支えた。

昨季は故障もあってポストシーズンでは登板できず。今ポストシーズンでは先発の４本柱スネル、山本、グラスノー、大谷に加われずブルペン待機となったが、延長１８回の死闘となった第３戦でピンチを切り抜けるなど、陰ながらチームを支えていた。レギュラーシーズン中には本拠地で“引退試合”も行われ、ファンとの別れを惜しんだ。２連覇で有終の美を飾り、ついにグラブを置く時がやってきた。