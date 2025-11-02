◇MLBワールドシリーズ第7戦 ドジャース5-4ブルージェイズ(日本時間2日、ロジャース・センター)

ドジャースに3勝4敗で敗れたブルージェイズのシュナイダー監督がチームに感謝の言葉を伝え、ドジャースへ祝福のメッセージを贈りました。

昨季ア・リーグ東地区最下位だったブルージェイズは2025年、レギュラーシーズン94勝68敗で地区首位でポストシーズンに進出。シリーズではヤンキースやマリナーズを倒しワールドシリーズまで進みましたが、ドジャースに3勝4敗とあと一歩で敗れました。

ここまでチームを導いたシュナイダー監督は試合後、「本当に辛いです。私は彼ら、そしてチーム全体を本当に誇りに思っています。7試合中2試合が延長戦に突入したんだ。私たちは素晴らしい野球をしたと思います。このチームに別れを告げるのは本当に辛いです」とコメント。

選手たちへは「試合後、チームへ感謝を伝えました。おそらく10回くらい『ありがとう』と言いました。そして、このチームは決して忘れません。彼ら一人一人が私の心の中に刻まれています」と感謝の言葉を伝えました。

対戦したドジャースへ「才能豊かなチームです。デーブ(ロバーツ監督)とドジャースに祝福の言葉を贈らずに去りたくありません。激戦のシリーズでした。デーブと彼のスタッフ、そして彼のチームに、おめでとうと言いたいです」とメッセージを贈りました。