タレントの有吉弘行が３１日放送のテレビ朝日系「マツコ＆有吉 かりそめ天国」に出演。「いまだにうまいかどうか分からない」と本音を漏らした超高級料理を明かした。

マツコ・デラックスが、レタスで肉そぼろを巻いた中華料理「レタス包み」について「これあたし、家でも出てたもん。だから相当昔からあるよ。多分２０年、３０年は食べてるけど、本当に美味しいと思って食べてるかどうか分からない料理のひとつよね」と漏らした。

すると、有吉は「まだ、いまだに北京ダックをうまいのかどうか分からずに食べてる」と本音をポロリ。「あの味噌のね、もう味だからさ。ダックは、もうちょっと天かすでもいいんじゃないかなって思うときがあったりする」と続けた。

マツコも「分かる。おいしいんだけど、これ一体何を食べてるんだ、私って。もはや皮を食べてるんだから」と納得した。

有吉は「じゃあ、あの皮に（直接）味噌をつけて食うわけにはいかないのか？って思うわけ」と新たな疑問を提起すると、マツコが即反応。「包んであるお餅みたいなやつ、パンみたいなやつを抜きにして、ネギとか味噌だれだけで皮を…脂っこいの！ダックはね、相当、脂。パン的なものがあってバランスが取れてるんだと思った」と実践した結果を説明していた。