Mrs. GREEN APPLE『テレビ×ミセス』第2弾で大はしゃぎ「これぞ、テレビだ!!!」 大塚愛とのコラボに「感無量」
人気バンド・Mrs. GREEN APPLEがMCを務めるTBS系特番『テレビ×ミセス』第2弾が、11月3日午後8時55分から放送されることが決定した。今年5月に放送された第1弾が好評を博し、わずか半年足らずでの早期続編が実現。デビュー10周年を迎え、勢いに乗る彼らが2日間にわたる収録を終え、番組への思いや見どころを語った。
【別カット】大盛りあがりな収録の模様
――収録の感想は？
＜藤澤＞
第2弾ということでさらに気合を入れて臨ませていただきましたが、2日間すごかったです…とっても充実していて、燃え尽きました。
＜若井＞
前回もゲストが豪華だったけど、今回もまた豪華で。アーティストの方に限らずいろんな方とご一緒できて楽しかったです。たっぷり2日間収録させていただいて、幸せでした。
＜大森＞
本当に楽しくて、充実してて、刺激ばかりで。
ゲストの方もたくさん来てくださって、企画も盛りだくさんで「これぞ、テレビだ！！！」となりました。
――収録で印象に残ったことは？
＜藤澤＞
M!LKさんと一緒にやった「超イイじゃんジェンガ」が楽しかったですね。小さい頃に見てたまさに”テレビ”というような企画だったなと。若井さんの特技も飛び出したり、楽しみにしていてほしいです。
＜若井＞
チョコプラさんと念願の「ＴＴ兄弟」をやれるなんて思ってもなかったし、Ｔを探したかったので嬉しかったです（笑）コントも想像以上に長尺で、ここまで長尺は初めてでした。
――今回は大塚愛さんとのコラボライブも。いかがでしたか？
＜大森＞
感無量って、こういう時のことを言うのかなと。本当に大好きな曲でこれまでたくさん聴いてきたので、ご本人と一緒に歌えたのはこの上ない幸せでした。普段、プレイリストにも入れている曲だし、本当に素敵な楽曲だし、曲の持つ力というのを改めて体感できた時間でした。
＜若井＞
都市伝説的に言われていた話とか、ご本人から貴重な楽曲の裏話も聞けて嬉しかったですね。
――最後に、放送を楽しみにしている視聴者の方へ
＜大森＞
今回はトークも、ゲームも、コントのコラボレーションにも挑戦させていただきました。
でも、本業は音楽です！！（笑）それを忘れてしまうくらい盛りだくさんの２時間になっております。ぜひご覧ください！
