雨でお散歩を断念した飼い主さんと、納得できない大型犬。玄関の前から動かずに見せた表情が、可愛すぎると注目を集めています。

投稿は記事執筆時点で103万再生を突破。「意志の強さが伝わる」「納得してない顔も可愛い」などのコメントが寄せられることとなりました。

【動画：雨が降っていたので『今日は散歩に行かないよ』と大型犬に伝えた結果→玄関で…想像以上に『駄々をこねる光景』】

ある雨の日

Instagramアカウント『cheer.himawari』に登場するのは、ゴールデンレトリバーの姉妹「ちあ」ちゃんと「ひまわり」ちゃん。この日はあいにくの雨。飼い主さんが「今日はお散歩お休みだよ」と伝えると、ひまわりちゃんの“静かな抗議”が始まったといいます。

玄関の前でお散歩に行きたそうな、ちあちゃんとひまわりちゃん。お散歩中止を伝えられると、玄関から上がってくるちあちゃんに対し、ひまわりちゃんはドアの前で座ったままじっと動こうとしなかったんだとか。

「おいで」と声をかけても…

飼い主さんが「おいで、ひま」と優しく声をかけても、ひまわりちゃんは飼い主さんの方を見つめたまま、その場に座り続けていたといいます。静かに見上げる姿からは、納得がいかない様子も伝わってきたそう。

再び「おいで？」と呼びかけられても、ひまわりちゃんは微動だにしなかったとか。目を細め、視線をそらすその姿には、どこか諦めきれない気持ちがにじんでいるようです。「一歩も譲らない」というその様子は、まさに“無言の圧力”。

静かな駄々っ子姿にキュン♡

最後まで座り込みを続けるひまわりちゃん。眉のあたりをわずかに寄せた表情には、怒っているような、それでいてちょっぴり悲しげな雰囲気も感じられます。目で気持ちを訴えるかのような表情で、静かに駄々をこねる姿がなんとも健気で可愛らしいです♡

普段は雨の日もカッパを着てお散歩するというひまわりちゃん達。しかしこの日は事前にドッグランでたっぷり遊んでおり、しっかり運動してきたため、お散歩はお休みにしたといいます。それでも“静かに抗議”するひまわりちゃんの姿は愛おしく、思わず笑顔になってしまう光景だったのでした。

投稿には「確固たる意志を感じる目線ｗ」「圧すごいけどおとなしい」「たまらん表情するな～」「目がせつない」などのコメントが寄せられています。

Instagramアカウント『cheer.himawari』では、仲良し姉妹の日常がたくさん投稿されています。可愛らしい姿に癒されたい方は、ぜひチェックしてみてください！

