Dynabook株式会社は、東京・原宿の人気カフェ「Café STUDIO」とコラボした『「dynabook BLUE STUDIO」カフェ』を期間限定で開催中だ。

（関連：【画像あり】「dynabook BLUE STUDIO」カフェの模様）

今回の取り組みは、新製品『dynabook G8・G6』及び『dynabook GS5』の発売にともなってのもの。両製品は若年層のライフスタイルと挑戦をサポートする“頼れるパートナー”をコンセプトに開発されており、情報感度が高く自分の夢や目標に向けて挑戦する若年層が自然に集まり、交流する場であるカフェとコラボすることで、新商品の世界観をリアルに体感できるというものだ。

期間中の『dynabook BLUE STUDIO』では、『dynabook G8・G6』を実際に操作・体験できる展示のほか、素敵な景品が当たる製品の「軽さあてチャレンジ」、AIで画像をつくったりできる体験スペースがある「タッチ＆トライコーナー」、新商品の魅力のひとつである「セレストブルー」をイメージしたフォトスポット「dynabook BLUE STUDIOルーム」、人気動画配信チャンネル「マリマリマリー」とコラボした展示コーナー「dynabook×マリマリマリーブース」を展開。新商品の筐体カラーをイメージした「セレストブルーモクテル」や「ネビュラブラックモカ」などのメニューも提供される。

なお、同カフェではSNSキャンペーンとして、店内・店外の装飾や体験コーナーなどイベントの様子を撮影し「#dynabookbluestudio」で投稿したのち、スタッフへ投稿画面を見せると「PayPay2,000円分」が当たるプレゼント企画を実施している。

（文＝リアルサウンドテック編集部）