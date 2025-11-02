１１月２日の東京８Ｒ・百日草特別（２歳１勝クラス、芝２０００メートル＝５頭立て）は、４番人気のアッカン（牡、美浦・奥村武厩舎、父ホークビル）が、２連勝でオープン入りを決めた。勝ち時計は２分０秒１（良）。

少頭数とあってコスモエルヴァルが果敢に大逃げを打ち、離れた２番手を追走した。前半１０００メートル通過１分１秒９という淡々としたペースで流れて、３番手以下も引き離して直線へ。直線では前を目標にスパートして、先頭に躍り出てからも脚いろは鈍らず、追い上げてきた２着のフォルテアンジェロに１馬身３／４差をつけた。

池添謙一騎手は「返し馬もすごくリラックスして走れていて、いい状態だと感じました。ゲートの中で何回か潜るしぐさがあったので、ちょっとそこは気になる点でしたけど、スタートはタイミング良く切ってくれました。離れた２番手で後ろを気にしながら難しい展開にはなりましたけど、すごくいいリズムで走れていました。ちょっと決め脚のある馬が後ろにいると思ったので、うまく（道中で脚を）使わせられたらと思っていて、４角まですごくいい形で回ってこられましたし、直線も余裕があったので、最後１ハロンくらいで前をかわせればというプランで直線を向きました。その通りにしっかり反応してくれましたし、いい内容だったと思います」と、してやったりの様子だった。

奥村武調教師は「特殊な形の競馬になったので、どう評価していいか分からないが、勝てて良かったです。プラス４キロでしたけど、だいぶ身が入った印象。まだまだ成長の余地はありますね。今日はうまくいきました」と、うなずいた。