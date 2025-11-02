■MLB ワールドシリーズ第7戦 ブルージェイズ4−5ドジャース（日本時間2日 トロント、ロジャース・センター）

ドジャースがワールドシリーズ（WS）第7戦でブルージェイズを延長戦の死闘の末に下し、球団初となるWS連覇、通算9度目の世界一を成し遂げた。

試合後のシャンパンファイトでは大谷翔平（31）、MVPを獲得した山本由伸（27）、佐々木朗希（23）が歓喜の3ショット。佐々木が山本に豪快にシャンパンをかける場面もあり、“日本人トリオ”が健闘を称え合った。

勝った方が世界一の大一番。中3日で登板した先発の大谷は3回に先制3ランを被弾するなど、劣勢の展開となったが、3対4で迎えた9回にロハスのソロ本塁打で、同点に追いついた。

前日先発の山本が9回1死から登板。ランナーを背負いながらもサヨナラの危機を凌ぐと、延長11回はW.スミス（30）が値千金の決勝ソロ本塁打を放った。11回も続投の山本は1死一・三塁の大ピンチも、最後は併殺打で切り抜け、気迫で締めくくった。

2勝3敗の崖っぷちから2連勝で9度目の世界一に。WS連覇は1998年から2000年まで3連覇のヤンキース以来25年ぶりの偉業となった。優勝が決まると、好投の山本、ブルペンから佐々木朗希（23）が駆け寄り歓喜の抱擁。ド軍2年目の大谷、山本、そして1年目の佐々木にとって最高の形でシーズンを締めくくった。

