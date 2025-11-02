元日テレでフリーアナウンサーの桝太一（44）が、1日放送の日本テレビ系「アナザースカイ」（土曜午後11時）に出演。VTRの自身の言葉に戸惑った。

今回のロケ地はロンドン。科学コミュニケーションの先進国で、桝が「科学の聖地」とリスペクトしている街。桝は22年3月、16年務めた日本テレビを退社しフリーアナウンサーに。東大大学院で農学生命科学を学んだ実績もあり、同年4月から同大ハリス理化学研究所の助教にもなった。

現地の博物館訪問や、テレビの科学番組の製作者へのインタビューなどを行って刺激を受けた様子。「こういう記録が残る場所で言うと、自分を追い込むんですけど…やっぱり、留学はしたい」と、ロケでのVTR内で今後の夢を話した。一方、スタジオで桝はそれを見ながら「ヤバイヤバイ、カットしてくれ〜」と自身の様子に苦笑い。

さらに「インペリアルカレッジロンドンって、サイエンスコミュニケーションの世界最高峰の大学なんですよ。留学、したい。いいオジサンですけど。また間に合うかなと思うんで。どこかで…」とVTRが流れ、「大学名まで言っちゃった」と困惑。MCの今田耕司（59）に「2回言うてますから。これは切れないわ」と突っ込まれた。