【BCマイル】デットーリ、最後のBCマイル挑戦は6着…アルジーヌは追い込み届かず6着まで
引退を表明している名手デットーリ騎手を背に、アルジーヌは直線で差し脚を伸ばしたものの6着までが精一杯だった。レース前半は後方からで位置取りは厳しく、直線では狭いスペースを抜けて追い上げたものの追い込み届かず。やや脚を余した感もあり、前半の位置取りが明暗を分けた形になってしまった。
6着 アルジーヌ
L.デットーリ騎手
「最後はとても良い脚で伸びてきましたが、位置取りが後ろ過ぎました。もう少し前につけられていれば3着はありました」
中内田充正調教師
「ここまでいい状態で馬は来てくれました。競馬はちょっと枠順が外だったので、あの乗り方しかないかなというジョッキーのコメントだったのですが、終いの脚はしっかり来てくれていたので、もうちょっと運がこっちの味方だったら着順は前の方に来てくれたのかなというところです。応援してくださった皆さんのご期待に応えることができず申し訳ないですけど、馬は頑張ってくれたと思います。応援ありがとうございました」
レース結果、詳細は下記のとおり。
現地時間11月1日、アメリカ・デルマー競馬場で行われた、ブリーダーズカップマイル（G1・芝1600m）は、W.ビュイック騎乗、欧州のトップマイラー、ノータブルスピーチ（牡4・C.アップルビー）が鮮やかに抜け出した。勝ちタイムは1:33.66（良）。
2着にフォーミダブルマン（牡4・M.マッカーシー）、3着にザライオンインウィンター（牡3・A.オブライエン）が入った。日本馬、L.デットーリ騎乗のアルジーヌ（牝5・栗東・中内田充正）は6着敗退となっている。【レース動画】アルジーヌは6着敗退…ブリーダーズカップマイルノータブルスピーチがロスなく立ち回る
日本から参戦したデットーリ騎乗のアルジーヌは6番手入線にとどまった。レースでは後方2、3番手を追走で直線にかける競馬となった。狭いスペースをいい脚で抜けてきたが、短い直線の中で6番手まで押し上げるのが精一杯だった。勝利したのは欧州のトップマイラー、W.ビュイック騎乗のノータブルスピーチ。
【全着順】
1着 ノータブルスピーチ
2着 フォーミダブルマン
3着 ザライオンインウィンター
4着 レトリカル
5着 サーラン
6着 アルジーヌ・日
7着 ガスミーアップ
8着 ヨハネス
9着 ジョンキル
10着 プログラムトレーディング
11着 グランオリエンテ
12着 キラート
13着 ワンストライプ