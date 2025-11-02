【BCマイル】“電光石火”ノータブルスピーチが突き抜けV…アップルビー＆ビュイック名コンビが世界を制す
現地時間11月1日、アメリカ・デルマー競馬場で行われた、ブリーダーズカップマイル（G1・芝1600m）は、W.ビュイック騎乗、欧州のトップマイラー、ノータブルスピーチ（牡4・C.アップルビー）が鮮やかに抜け出した。勝ちタイムは1:33.66（良）。2着にフォーミダブルマン（牡4・M.マッカーシー）、3着にザライオンインウィンター（牡3・A.オブライエン）が入った。
日本馬、L.デットーリ騎乗のアルジーヌ（牝5・栗東・中内田充正）は6着敗退となっている。
日本から参戦したデットーリ騎乗のアルジーヌは6番手入線にとどまった。レースでは後方2、3番手を追走で直線にかける競馬となった。狭いスペースをいい脚で抜けてきたが、短い直線の中で6番手まで押し上げるのが精一杯だった。勝利したのは欧州のトップマイラー、W.ビュイック騎乗のノータブルスピーチ。【レース動画】先頭で駆け抜けるノーダブルスピーチ…ブリーダーズカップマイル盤石のコンビでBCマイル4勝目
アップルビー師とビュイック騎手によるブリーダーズカップマイル制覇はこれで 4回目。アップルビー師のブリーダーズカップ通算勝利は12勝、ビュイック騎手は10勝目となった。
同師は、「以前から能力を高く評価してきた馬です。きょうも道中は終始リラックスして走れていましたし、ビュイックが完璧な位置取りをしていました。このデルマーのコースでは、直線入口で内柵が開くスペースが鍵になることは分かっていました。彼には電光石火の瞬発力があるので、むしろそのタイミングを待つことが重要だったのです」と勝負のポイントを語った。
【全着順】
1着 ノータブルスピーチ
2着 フォーミダブルマン
3着 ザライオンインウィンター
4着 レトリカル
5着 サーラン
6着 アルジーヌ・日
7着 ガスミーアップ
8着 ヨハネス
9着 ジョンキル
10着 プログラムトレーディング
11着 グランオリエンテ
12着 キラート
13着 ワンストライプ