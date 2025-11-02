現地時間11月1日、アメリカ・デルマー競馬場で行われた、ブリーダーズカップマイル（G1・芝1600m）は、W.ビュイック騎乗、欧州のトップマイラー、ノータブルスピーチ（牡4・C.アップルビー）が鮮やかに抜け出した。勝ちタイムは1:33.66（良）。2着にフォーミダブルマン（牡4・M.マッカーシー）、3着にザライオンインウィンター（牡3・A.オブライエン）が入った。

日本馬、L.デットーリ騎乗のアルジーヌ（牝5・栗東・中内田充正）は6着敗退となっている。

日本から参戦したデットーリ騎乗のアルジーヌは6番手入線にとどまった。レースでは後方2、3番手を追走で直線にかける競馬となった。狭いスペースをいい脚で抜けてきたが、短い直線の中で6番手まで押し上げるのが精一杯だった。勝利したのは欧州のトップマイラー、W.ビュイック騎乗のノータブルスピーチ。

BCマイル・ノータブルスピーチとW.ビュイック騎手 (C)Breeders’ Cup / Eclipse Sportswire

アップルビー師とビュイック騎手によるブリーダーズカップマイル制覇はこれで 4回目。アップルビー師のブリーダーズカップ通算勝利は12勝、ビュイック騎手は10勝目となった。

同師は、「以前から能力を高く評価してきた馬です。きょうも道中は終始リラックスして走れていましたし、ビュイックが完璧な位置取りをしていました。このデルマーのコースでは、直線入口で内柵が開くスペースが鍵になることは分かっていました。彼には電光石火の瞬発力があるので、むしろそのタイミングを待つことが重要だったのです」と勝負のポイントを語った。

【全着順】

1着 ノータブルスピーチ

2着 フォーミダブルマン

3着 ザライオンインウィンター

4着 レトリカル

5着 サーラン

6着 アルジーヌ・日

7着 ガスミーアップ

8着 ヨハネス

9着 ジョンキル

10着 プログラムトレーディング

11着 グランオリエンテ

12着 キラート

13着 ワンストライプ