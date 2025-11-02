LE SSERAFIMサクラ、ノースリーブ＆胸元開きの大胆衣装で美スタイル披露「完璧スタイル」「息を呑む美しさ」の声
【モデルプレス＝2025/11/02】5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のSAKURA（サクラ）が11月1日に、自身のInstagramを更新。大胆な衣装で美しいスタイルを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】27歳人気K-POPメンバー「セクシー」と話題の胸元大胆衣装姿
サクラは「ショートヘアが大好き」と韓国語でコメントし、胸元に大胆なカットが施されたカーキのクロップド丈トップスに個性的なパンツを合わせた、スタイリッシュなコーディネートを披露。ノースリーブのデザインで抜群のスタイルの良さが際立っている。
この投稿には「美しさのレベルが違う」「ショートヘア似合う」「完璧スタイル」「息を呑む美しさ」「圧倒的な存在感」「洗練されすぎてまぶしい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
