話題のK-POPバーチャルアイドル・PLAVEの愛嬌と努力が光る末っ子、ハミンを知る 25問25答

『anan』2469号で表紙を飾ったPLAVE。「ananweb」では個性たっぷりの5人のキャラクターを知る、Q＆Aに答えていただきました！ ラストを飾るのは、振付を担当する“デンラズ”の一人でありメインダンサーのハミンさんです。

Q. 朝起きて一番にすることは？

まず白湯を飲んで、乳酸菌を飲んで、歯磨きをして、ベッドをきれいにして、ストレッチします。

Q. 寝る前にすることは？

きれいにシャワーを浴びてフェイスパックをした後、ベッドに横になって足を高い位置に置きます。一日中踊っていると血液が下がる気がして、足を高くして循環をよくしています。それからスマホでPLLIのみなさんとSNSでやりとりします。

Q. 最高の一日の過ごし方は？

元気で、何事もなく過ぎる平凡な一日が僕にとっては最高の一日です。つまり今、この瞬間も最高の一日です！

Q. 日常のささやかな幸せは？

最近はスマホで絵を描いていて、それをPLLIのみなさんに見せると喜んでくださるので、そういう時に幸せを感じます。

Q. つい言ってしまう口癖は？

『はい!?』が口癖です（笑）。聞き間違いが多くて、何度も聞き直すことが多いです。メンバーにもよく言ってしまうんですけど、そのたびに兄さんたちはかわいいな、と思ってるような表情をします（笑）。

Q. “好きな味”といえば？

昔はそんなに食べられなかったけど、最近は辛い味が好きになってよく食べています。キムチラーメンや辛いチキンのような刺激的な味が好きですね。大人ですから！

Q. ○○記念日を作るとしたら、何の記念日？

僕の特殊能力は二進法に関連したものなので（考え事をすると頭の上に0と1の数字が浮かび上がる）、1月11日を『二進法の日』にするのはどうでしょう？

Q. どうしても断捨離できないものは？

兄さんらしい、オッパ（韓国語で女性から見た年上の男性の呼称）らしい魅力？

Q. 写真フォルダで一番多いものは？

ダンスレッスンの映像です。

Q. マイベストエンタメ作品は？

映画『スパイダーマン』です！

Q. 冷蔵庫に常備しているものは？

ゼロカロリーのイオンウォーター、水、フェイスパックです。

Q. 最近笑ったことは？

兄さんたちとあるものを賭けてじゃんけんをしたら、僕が勝って笑顔になりました！

Q. 最近泣いたことは？

秘密です！

Q. チャームポイントは？

センスですね。お兄さんたちにも気を配り、ライブ配信でもステージでも面白いポイントを逃しません！

Q. グループの中で自分が最強と思うことは？

体を使うこと、体力、ゲームでの瞬発力、どれも僕が一番です！

Q. デビュー後、一番成長したなと思うことは？

自信です。兄さんたちと一緒にいることで、『僕たちなら何でもできる』という自信が持てるようになりました

Q. 言われて嬉しい言葉は？

『ハミンのおかげで励まされた』という言葉です。ステージの上にいる僕を見て、もしくは（コミュニケーションツールを通じて）ファンたちに残すメッセージや、僕が書く文章だったり僕がする行動が、誰かの心に届いたということだと思うので。

Q. 自分に活を入れるなら？

一日一日を意味のあるものにしていこう。今、この瞬間に集中！

Q. 自分を褒めてください。

他のメンバーたちがうまくできるように、そしてみんながいつも笑顔でいられるように、そばで力になってあげるビタミンのような存在になっているよ！ そして僕は君のギャグが一番面白いと思っているよ。

Q. 自分へのご褒美は？

家で一人、自分だけの時間を過ごすことですね。チキンとかおいしいものを食べながら、ドラマを観てのんびり休むのが最高のご褒美です。

Q. メンバーの取扱説明書は？

イェジュン

やさしいことで有名です。お兄さんの前で愛嬌をたくさん振りまくこと。お兄さんの前でうろうろしながら頭をコツンと叩いたりすると喜びます。

ノア

どんな話でもよく聞いてくれて、きちんと受けとめてくれます。自分の話をいろいろとすると、ノアさんと仲良くなれます。

バンビ

個人行動が多いです。じっと見守っていたら、「ごはん食べる？」「どこか行く？」となった時に一緒に声をかけてあげると喜ぶようです。

ウノ

僕と似ていて、褒め言葉をもらうことと面白いことが本当に好きです。面白いものを見せたり、面白い場面を真似してみせると、キャハハと一日中笑っています。

Q. 自分の取扱説明書で、最重要事項は？

たくさん褒めてあげることですね。最低でも１日に5回から10回は褒めてください。褒めてあげたら何でもがんばれます。

ハミン

????年11月1日生まれ。“デンラズ”として振付とメインダンサーを担当。テコンドー経験を生かしたダイナミックなダンスと、末っ子らしいかわいさを兼ね備え、兄たちの愛情を一身に受ける。最近覚えた日本語は「新芽」。

PLAVE

プレイブ 2023年3月に韓国でデビューした、K-POPバーチャルアイドル。通称・作曲ズと呼ばれる、作詞・作曲・プロデュースを行うイェジュン、ノア、ウノと振付を担当する通称・デンラズのバンビ、ハミンから成る。楽曲制作・振り付けをメンバーが行う優れた音楽性やハイレベルな演出が注目され、6月には日本デビューを果たした。現在アジアツアー中で、11月1・2日には初の日本単独公演を開催。

PLAVEオフィシャルサイト

ⓒ VLAST

