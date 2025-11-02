◇ワールドシリーズ第7戦 ドジャース5―4ブルージェイズ（2025年11月1日 トロント）

ドジャースは1日（日本時間2日）、敵地でのブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第7戦に延長戦の末、勝利。対戦成績を4勝3敗とし、球団初となる2年連続の世界一を達成した。試合後は今季5度目のシャンパンファイトで勝利の美酒に酔いしれた。試合後、デーブ・ロバーツ監督（53）は世界一連覇の中心となった大谷翔平投手（31）、山本由伸投手（27）、佐々木朗希投手（23）の3選手について語った。

試合後の会見で日本選手3人への感想を求められた指揮官。投打にわたる活躍でチームをけん引した大谷については「翔平は“”球界の顔”として、世界中の期待を背負っている。そして今季のナ・リーグMVPになるでしょう。彼が成し遂げたことは本当に特別です。人としても競技者としても素晴らしい」と賛辞の言葉を並べた。

ワールドシリーズMVPの活躍で連覇の立役者となった山本については「由伸はメジャーでもトップクラスの投手です。ポストシーズンでもそれを証明しました」と称えた。

故障による離脱を経験しながら、シーズン終盤に不慣れな救援としてリリーフ陣を支えた佐々木については「朗希は若い投手ですが、序盤は苦しみながらも健康を取り戻し、大きく貢献してくれた。彼はこの1年で本当に成長したと思います」と目を細めた。その上で日本選手3人について「日本の皆さんも誇りに思っているでしょうし、僕らは彼らをチームに迎えられて本当に幸運です」と感謝を口にしていた。