Snow¡¡Man¸þ°æ¹¯Æó¡Ö¥¿¥¤¸ì¤ÈÆüËÜ¸ì¤ÎÆóÅáÎ®¡× ±Ç²èÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Ï¢ÇÆ½ËÊ¡
¡¡Snow¡¡Man¸þ°æ¹¯Æó¤¬2Æü¡¢¿¹ºê¥¦¥£¥ó¤È¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤·¤¿±Ç²è¡Ö¡ÊLOVE¡¡SONG¡Ë¡×¡Ê´ÆÆÄ¥Á¥ã¥ó¥×¡¦¥¦¥£¡¼¥é¥Á¥Ã¥È¡¦¥È¥ó¥¸¥é¡¼¡Ë¤Î¸ø³«µÇ°ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎµåÃÄ½é¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º2Ï¢ÇÆ·èÄêÄ¾¸å¤ÎÅÐÃÅ¤È¤Ê¤ê¡¢¥¿¥¤¿Í¤ÎÊì¤ò»ý¤Ä¸þ°æ¤Ï¡Ö¥¿¥¤¸ì¤ÈÆüËÜ¸ì¤ÎÆóÅáÎ®¡×¤ÈÂçÃ«æÆÊ¿¤Ë¤«¤±¤Æ¼«¸Ê¾Ò²ð¡£¡ÖÀè¤Û¤É¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Í¥¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î°ì°÷¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤È¥¿¥¤¤Î¹çºî±Ç²è¡£¡Ö¥¿¥¤¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Ì´¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ò¤È¤ÄÌ´¤¬³ð¤Ã¤¿¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÂåÉ½ºî¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ø³«¤«¤é3Æü¡£¡Ö¤¦¤Á¤Î¥ª¥«¥ó¤Ï3²ó¸«¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¸þ°æ¤ÎÊì¤ÏÇ®¿´¤Ë·à¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ºîÉÊ¤ËÌ´Ãæ¤Ê¤è¤¦¤Ç¡ÖºòÆüÅÅÏÃ¤·¤¿¤é¡Ê´¶ÁÛ¤¬¡Ë»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¡È¤Þ¤¿ÌÀÆü¤Í¡É¤ÈÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊì¤«¤é¤ÎÈ¿¶Á¤ò¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡»Å»ö¤Ë°ì¶Ú¤ÇÎø°¦¤Ë¤ÏÉÔ´ïÍÑ¤Ê¸¦µæ°÷¡Ê¿¹ºê¡Ë¤¬¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ë¹ß¤êÎ©¤Á¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Ë¤Ò¤½¤«¤Ë»×¤¤¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¡Ê¸þ°æ¡Ë¤ÈºÆ²ñ¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£