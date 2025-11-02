ドジャース・大谷翔平投手（31）の公式インスタグラムのフォロワー数が2日（米国時間1日）の午後2時44分頃、日本人男性で初となる1000万人に到達した。日本人では6人目の大台となった。

大谷がインスタグラムを開設したのは2020年5月29日。ドジャースが球団史上初のワールドシリーズ（WS）連覇を達成した記念すべき日に約5年半で1000万人に到達し、日本人男性では初の大台となった。

これまで日本人で1000万人に到達しているのは韓国の9人組ガールズグループ「TWICE」モモ（約1510万人）、サナ（約1220万人）、ミナ（約1010万人）、K―POP女性5人組グループ「LE SSERAFIM（ル セラフィム）」のSAKURAこと宮脇咲良（約1080万人）、米ニューヨークを活動拠点にしているタレントの渡辺直美（約1007万人）の5人だった。

また、世界一のフォロワー数を誇っているのはサッカーのポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウド（40＝アルナスル）の約6億5000万人。第2位には同じくサッカーのアルゼチン代表FWリオネル・メッシ（38＝マイアミ）の約5億人となっている。