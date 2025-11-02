全日本大学駅伝は２日に名古屋市の熱田神宮〜三重県伊勢市の伊勢神宮の８区間、１０６・８キロで行われ、駒沢大が５時間６分５３秒で２年ぶり１７回目の優勝を飾った。

優勝の原動力となったのは当日変更で５区（１２・４キロ）に入り、区間新記録をマークした伊藤蒼唯（４年）だった。

中継所でトップの中央大から３５秒差の４位でたすきをもらうと、５キロ過ぎにトップに立ち、２位の国学院大に５２秒の大差をつけて６区の村上響（3年）にリレー。従来の区間記録（３５分１８秒＝創価大・吉田響、２０２３年）を２年ぶりに１７秒更新する新記録の快走だった。駒沢大はこの後もトップを譲ることなく、７区に入った故障明けのエース佐藤圭汰（4年）からアンカーの山川拓馬（4年）へと独走を続けた。

チームは１０月の出雲駅伝では５位に終わり、「出雲からの巻き返し」がこの日のテーマだった。殊勲の伊藤は、１年生の箱根駅伝で６区区間賞をとり、その後の大学三大駅伝でも区間上位の走りを続けてきた主軸ランナー。中継テレビ局の試合後のインタビューで「５区はつなぎではなく、攻めの区間にしようと送りだしてもらったので、しっかり狙っていこうと思った」と会心のレースを振り返った。（デジタル編集部）