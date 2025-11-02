フリーアナウンサーの宇賀なつみ（39）が、ポルトガル旅行を満喫する様子を公開し、反響を呼んでいる。

【映像】宇賀なつみの水着ショットや温泉を満喫する姿

これまでにもInstagramで、ペルーのマチュピチュ遺跡やボリビアのウユニ塩湖など、世界各地での旅の様子を発信してきた宇賀。

2025年9月15日の投稿では、「初めてのアイスランド」とつづり、街並みの様子や温泉での水着ショットをアップ。17日には、俳優の清水みさと（33）とともにアイスランドの温泉を満喫する姿を披露し、「セクシーですね」「満喫しているお二人可愛い」などと話題になっていた。

宇賀なつみ、ポルトガル旅行を満喫

10月27日の更新では、ポルトガルを訪れていることを報告。30日は、リスボンの街並みをバックに撮影した写真やモデルの田中里奈（38）とともに海辺でリラックスする姿などを見せている。

宇賀の投稿にファンからは、「宇賀ちゃん綺麗すぎます」「サングラス似合いすぎ」「どの表情やショットも良いですね。かわいい」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）