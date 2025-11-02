Photo: 山田洋路

ごちゃごちゃしたケーブルのない、スッキリした運転席には憧れますよね。

ソーラー充電でカーライフをシンプルにするのが、今回試す「Peta Came ソーラードラレコ」。取り付け、充電、映像確認という3つの面倒が本当に軽減するのか、じっくり検証していきます。

あまりの簡単さに拍子抜け。取り付けは1分で完了

Photo: 山田洋路

箱から取り出し、本体の上下に吸盤を取り付けて、フロントガラスに吸着。取り付け作業は本当にこれだけでした。時間にして1分ほど。あまりの手軽さに、思わず笑ってしまうほどです。

「Peta Came ソーラードラレコ」は本体が軽く、吸盤の吸着力があることから一度付ければ走行中の振動も問題ありませんでした。

スマホ連携と画質：途切れない接続と十分な記録性能

Screenshot: 山田洋路 via Peta Came

「Peta Came ソーラードラレコ」はモニターレス設計のため、映像の確認はスマホでおこないます。本体の電源を入れると専用のWi-Fiネットワークが出現するので、スマホを接続するだけ。ドライブ中も接続が途切れることはなく、安定していました。

肝心の画質ですが、前の車のナンバープレートがはっきりと視認できるレベルで、万が一のときの記録としては十分な性能。録画データはmicroSDカードはもちろん、専用アプリ経由で直接スマホに保存できるのも便利だと感じました。

ソーラー充電の実力：配線なしの快適さと現実的な運用

Photo: 山田洋路

今回試したのは、薄曇りの日。事前にUSBで満充電にした後、約40分ほど走行してみました。結果としてバッテリー残量は少し減ってはいたものの、まだまだ余裕のある状態。

十分な日照がない日は完全にソーラーだけで永続稼働とまではいかないものの、走行中は配線不要というメリットは大きいと感じました。あの煩わしいケーブルから解放される「Peta Came ソーラードラレコ」の価値は大きいです。

Photo: 山田洋路

また、夜間や悪天候時でも、シガーソケットやモバイルバッテリーから給電できるバックアップ手段が用意されているのは心強いポイントです。

冷却ファンと熱対策：夏場の安定稼働への備え

Photo: 山田洋路

ドライブレコーダーにとって、夏の車内のような高温環境は天敵です。が、「Peta Came ソーラードラレコ」は、本体が熱を持つと自動で冷却ファンが作動します。作動音は「ブーン」とやや聞こえる程度で、運転中に気になることはありませんでした。

ただし、注意点も。車内が高温の状態で長時間使用するなど本体が過度に熱くなると、安全のために一時的に機能が停止することがありました（※）。炎天下での長時間の駐車後などは、少し車内を冷やしてから使用するのが良さそうです。

※今回の検証は、特定の天候や走行条件下で実施したものです。実際の結果は、お使いの環境によって異なる場合があります。

配線の煩わしさからの解放は本物

Photo: 山田洋路

「Peta Came ソーラードラレコ」を実際に使ってみて感じたのは、「使うときだけ、ワイヤレス」という新しい快適さです。

・取り付けが圧倒的に楽

・運転中の視界がケーブルで遮られない

・十分な画質と安定したスマホ連携

これらのメリットは、従来のドラレコが抱えていた多くのストレスを軽減してくれます。

使用後に充電が必要な点や、極端な高温下では機能が停止する点を理解したうえで、

・とにかく配線が嫌いな方

・レンタカーや複数の車でドラレコを使いまわしたい方

・手軽に安全対策を始めたい方

には、特におすすめできる1台だと感じました。

「Peta Came ソーラードラレコ」について、もっと詳しく知りたい方は、以下リンクをチェックです。

Photo: 山田洋路

