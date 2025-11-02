ºòÇ¯½àV¡¦ÂçÌ¶ÅÄ¤¬Á´¹ñÆ¨¤¹¡¡º£½Õ¤ËÁª¼ê¤ÎÂçÈ¾¤¬Ä»¼è¾ëËÌ¤Ø¡¡Ê¡²¬Âè°ì¤¬3Ç¯¤Ö¤êÍ¥¾¡¡ÚÁ´¹ñ¹â¹»±ØÅÁÊ¡²¬¸©Âç²ñÃË»Ò¡Û
¡¡¢¡Á´¹ñ¹â¹»±ØÅÁÊ¡²¬¸©Âç²ñÃË»Ò(2Æü¡¦²ÅËã»Ô²ÅÊæÁí¹ç±¿Æ°¸ø±à¼þÊÕ¥³¡¼¥¹¡á42.195¥¥í)
¡¡Ê¡²¬Âè°ì¤¬2»þ´Ö7Ê¬31ÉÃ¤Ç3Ç¯¤Ö¤ê2²óÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡1¶è¤ÏÈÓÄÍ¤Î¾¾ÈøÍã(3Ç¯)¤¬¶è´Ö¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢2°Ì¤Ë40ÉÃº¹¤ò¤Ä¤±¤ë¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£2¶è¤ÇÊ¡²¬Âè°ì¤Î¥Ñ¥ì¥¤¥è¡¦¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¥¤¥¿(1Ç¯)¤¬¶è´Ö¾Þ¤Ëµ±¤¤¤ÆµÕÅ¾¡£4¶è¤ÇÈÓÄÍ¤¬ÄÉ¤¤ÉÕ¤¯¤È¡¢5¶è°Ê¹ß¤Ï·ã¤·¤¤¶¥¤ê¹ç¤¤¤¬Â³¤¤¤¿¡£6¶è¤ÇÊ¡²¬Âè°ì¤¬Á°¤Ë½Ð¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»±ØÅÁ¤ÇºòÇ¯½àÍ¥¾¡¤ÎÂçÌ¶ÅÄ¤Ï11°Ì¤ÇÁ´¹ñ¤Ø¤ÎÀÚÉä¤òÆ¨¤·¤¿¡£ÂçÌ¶ÅÄ¤Ïº£½Õ¡¢±ØÅÁÉô¥³¡¼¥Á¤¬ÂàÇ¤¤·¤ÆÄ»¼è¾ëËÌ¹â¤Î¸ÜÌä¤Ë¡£Áª¼ê¤ÎÂçÈ¾¤âÆ±¹»¤ËÅ¾¹»¤·¤¿¡£º£½Õ¤«¤éOB¤Î°ë¾¾ÂçÊå´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¤·¡¢¶¥Êâ¤¬ÀìÌç¤Îº´¡¹ÌÚÁÕÂ¿¼ç¾(3Ç¯)¤È1Ç¯À¸¤Î·×8¿Í¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿¡£º£²ó¤Î¸©Âç²ñ¤Ë¤ÏÎ¦¾åÉô¤ÇÈ¬¼ï¶¥µ»¤ä¥Ï¡¼¥É¥ë¤ÎÁª¼ê¤â²Ã¤ï¤Ã¤Æ½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¾å°Ì3¹»¤Ïº£·î15Æü¤Î¶å½£Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¸©ÂåÉ½¤ò½ü¤¯ËÌÉô¶å½£(Ê¡²¬¡¢º´²ì¡¢Ä¹ºê¡¢ÂçÊ¬)¤ÎºÇ¾å°Ì¤È¤Ê¤ì¤ÐÃÏ¶èÂåÉ½¤È¤·¤ÆÁ´¹ñÂç²ñ¤Î½Ð¾ì¸¢¤òÆÀ¤ë¡£(µÏ¿¤ÏÂ®ÊóÃÍ)