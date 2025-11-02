女優の郄石あかり（22）が2日までに自身のインスタグラムを更新。1日に放送されたNHK「土スタ」（土曜後1・50）のオフショットを公開した。

自身がヒロインを務める同局の連続テレビ小説「ばけばけ」のプレミアムファンミーティングとして、郄石やヘブン役のトミー・バストウをゲストに放送された同番組。生放送を終え、郄石は「土スタ、ありがとうございました。作品のお話や普段の私たちに関するクイズ、皆様からのお便りや質問など、あっという間で楽しい時間でした」とコメント。

さらに、「キャストの方々から頂いたコメントも毎日のように会っているはずなのですが、とても嬉しかったです」と振り返り、この日の赤を基調とした衣装姿やアクセサリーなど数々のオフショットを公開した。

フォロワーからは「お衣装、ヘアメ共に素敵でした」「土スタ見ました」「あかりちゃんとトミーさんの素敵さは勿論、キャストの皆さんの仲の良さが伝わってきました」「身体に気をつけて撮影頑張ってくださいね」「お洋服似合ってるし可愛すぎる」「トミーさんと仲良しで和気あいあい、よかったです」などのコメントが寄せられた。