◇MLBワールドシリーズ第7戦 ドジャース5-4ブルージェイズ（日本時間2日、ロジャース・センター）

ドジャースがブルージェイズを破り、ワールドシリーズ連覇を達成。投打二刀流で活躍した大谷翔平選手が、試合直後にインタビューで思いを語りました。

延長戦の激闘を制し2年連続でチャンピオンになった大谷選手。「すごい展開でしたけど、全員がいい野球をして素晴らしい勝ちだった」とこの日の勝利を振り返りました。

この試合の先発マウンドに上がった大谷選手は2回1/3を3失点、打っては5打数2安打1四球でした。自身のプレーについて、「最後悔しい形で打たれてしまいましたけど、少しでも長く、後ろにつなげられるようにという思いでマウンドに上がった。打たれたあともなんとか打線のひとりとして一生懸命プレーしようと思っていました」とコメントしました。

前日の第6戦で先発し、この試合も9回途中からマウンドに上がって延長11回まで無失点に抑えた山本由伸投手の活躍については「素晴らしいですね」と称賛。「もう由伸が世界一の投手だとみんなが思っているんじゃないか」とたたえました。

「シーズン中も含めて、簡単な戦いや試合がなかったので、本当に全員でつかみ取った優勝」と喜んだ大谷選手。早くも来季のことを聞かれると「終わったばかりなので、今日と明日くらいはこの勝利に存分に浸りたい」と語りました。