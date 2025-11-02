俳優の川崎麻世が11月1日、自身のアメブロを更新。ハロウィンパーティーについてつづった。

【映像】川崎麻世のオールブラックにカスタムした愛車

川崎は「人生で最高に楽しかったハロウィンパーティー」というタイトルでブログを更新し、「妻の店でハロウィンパーティーがあり、様々なコスプレをした仲間達が集まり盛り上がりました」と報告。「俺は同い年のジョニーデップ主演作『パイレーツオブカリビアン』のジャックスパロウ!!そして妻は『ワンピース』のボアハンコック!!義母は幼稚園児のコスプレを楽しみました」とつづり、仮装姿を披露した。

続けて「俺は仕事上メイク道具も自前で持っているのでパパッとあっと言う間に完成」と述べ、妻との2ショットも披露している。

さらに「皆んなのクオリティが高くてびっくり 手作りの料理も大好評」と、パーティーの参加者らとの集合ショットや料理の写真を披露。「自分の人生でこんな楽しいハロウィンは初めてでした。皆んなはどんなハロウィンでしたか？」と述べ、ブログを締めくくった。

この投稿に読者からは「二人とも、凄すぎです」「すごいクオリティですね」などのコメントが寄せられている。

※川崎の崎は正式には「たつさき」