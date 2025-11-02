◆米大リーグ ワールドシリーズ第７戦 ブルージェイズ４―５ドジャース＝延長１１回＝（１日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャースが１日（日本時間２日）、３勝３敗で迎えたワールドシリーズ第７戦の敵地・ブルージェイズ戦で延長１１回まで突入した接戦で逆転勝ちし、球団史上初となるワールドシリーズ２年連続制覇を達成した。山本由伸投手は胴上げ投手となりＷＳ３勝目を挙げ、ワールドシリーズのＭＶＰに選ばれた。

この試合を見ていたと思われる、今オフのメジャー挑戦を明言しているヤクルト・村上宗隆内野手は自身のＸ（旧ツイッター）に「野球おもしろすぎないか」とポスト。投稿から１時間半あまりで７万件を超える「いいね！」がつけられた。

フォロワーからは「来年はあなたがおもしろくしてください」「来年はメジャーで村神さまと和真さんのホームラン争い楽しみにしていますね」「こんな良い試合見てたらＮＰＢの選手は世界最高峰のＭＬＢでプレーしたくなるよな…」「ドジャース行こうぜ！」「来年は君がワールドシリーズで活躍してね」「できればムネにはＬＡＤを倒す方で行って欲しい」などのリプライが寄せられた。