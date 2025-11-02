◆国内女子プロゴルフツアー 樋口久子・三菱電機レディス 最終日（２日、埼玉・武蔵丘ＧＣ＝６６９０ヤード、パー７２）

３１位で出た渋野日向子（サントリー）は５バーディー、ボギーなしの６７をマークし、通算８アンダーで１３位で終えた。

１０番スタートの“裏街道”ながら大勢のギャラリーを引き連れてプレー。序盤から３〜５メートルのバーディーパットが決めきれない展開が続いたが、１６番パー５で２メートルを沈めて初バーディーを奪った。１８番はバンカーから１メートルに寄せ、１番は４―取る、２番は５メートルをねじ込んで３連続バーディー。満面のシブコスマイルがはじけた。

初日は７３位と出遅れたが、２日連続でノーボギーの６７と復調を見せた。渋野日向子は「チョ〜珍しい。２日間できたということは、これからもできていくと思うし、思いたい。１日目が悔やまれますね。でも、やってることは変わらないし、ちょっとずつかみ合ってきた。それがショットにもスコアにも出てる」と自賛した。

主戦場とする米ツアーは直近４戦連続予選落ちで、年間ランクは１０４位と低迷している。国内４連戦は予選落ち、４０位、４７位、１３位で終えた。日本でのプレーは今年最後となるが「すごく先が明るいなという終わり方ができた。すげぇ、４試合やって良かった。いろいろ試行錯誤しながらやってきたけど、次も頑張れそうだと思える終わり方だった」と語った。

６日開幕の日米共催・ＴＯＴＯジャパンクラシック（滋賀・瀬田ＧＣ）はウェーティング４番手。会場には「行った方が後悔しないと思うので、行こうかなと思ってます。アメリカ側から欠場者が出なきゃ出られない。出られたらすごくラッキーだとは思うので、ただ待つしかできないのが情けない」と話した。

今後は１３日開幕のアニカ・ゲインブリッジ・ペリカンに出場。来季シードを逃した場合は米ツアー最終予選会（１２月４〜８日、アラバマ州）に挑戦する予定となっている。