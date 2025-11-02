◆米大リーグ ワールドシリーズ第７戦 ブルージェイズ４―５ドジャース＝延長１１回＝（１日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャースが敵地・ブルージェイズ戦に勝ち、球団史上初となる２年連続ワールドシリーズ（ＷＳ）制覇の偉業を達成した。連覇は１９９８〜２０００年に３連覇したヤンキース以来で２１世紀初の快挙。第５戦終了時点で２勝３敗と追い詰められたが、敵地で２連勝して頂点に立った。

ドジャースには大谷翔平投手（３１）、山本由伸投手（２７）、佐々木朗希投手（２３）と３人の日本人選手が所属。これまで０７年レッドソックスの松坂＆岡島、１３年レッドソックスの上原＆田沢、２４年ドジャースの大谷＆山本など日本人コンビが所属したチームがＷＳを制覇した例はあるが、３選手がプレーして頂点に立つのは史上初となった。

大谷はチーム最多の１５８試合に出場。自己最多５５本塁打を放つなど１番打者としてチームを引っ張っただけではなく、６月からは投手にも復帰して、ポストシーズンでも投打の二刀流でフル回転だった。

メジャー２年目の山本は、チームで唯一先発ローテを１年間守り抜き、チーム最多の１２勝。ポストシーズンでも先発で２完投し４勝、さらに第７戦で９回途中から登板し胴上げ投手となり、ＷＳ３勝目を挙げＷＳのＭＶＰに輝きエースの活躍をみせた。

メジャー１年目の朗希は、５月に右肩インピンジメント症候群で離脱し、９月までメジャーに復帰できない苦しい日々も過ごしていたが、チーム事情もあってリリーフに転向すると、ポストシーズンでは不安視されていたブルペン陣の救世主となって貢献した。