¡Ú£Â£Ã¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Û²»Ìµ¸µÄ´¶µ»Õ¤¬ÌðºîÄ´¶µ»Õ¤Î°Î¶È¤ò½ËÊ¡¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¡£Îò»ËÅª²÷µó¤Ç¤¹¡×¡¡¼«¿È¤Ï¥Ç¥ë¥Þ¥½¥È¥¬¥±¤Ç£²£°£²£³Ç¯¤Ë£²Ãå
¡¡º£½Õ¤ËÄêÇ¯°úÂà¤·¡¢¸²¾´¼Ô¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤¿¸µÄ´¶µ»Õ¤Î²»Ìµ½¨¹§¤µ¤ó¤¬£Â£Ã¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ò¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¤ÇÀ©¤·¤¿ÌðºîË§¿ÍÄ´¶µ»Õ¡á·ªÅì¡á¤Î°Î¶È¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¼«Âð¤ÇÎò»ËÅª¤Ê½Ö´Ö¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Ìðºî¤µ¤ó¤Î£Â£Ã¥¯¥é¥·¥Ã¥¯À©ÇÆ¤ÏÎò»ËÅª²÷µó¤Ç¤¹¡£Í§¿Í¤Ç¤â¤¢¤ëÌðºî¤µ¤ó¤ò¿´¤«¤é½ËÊ¡¤·¤¿¤¤¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£¼Â¤ÏÀè·îÃæ½Ü¤Ë¸²¾´¼ÔÆþ¤ê¤ò½Ë¤¦²ñ¤ò¡¢Ìðºî»Õ¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ëµ¤¤ÎÃÖ¤±¤Ê¤¤Ãç´Ö¤¿¤Á¤È¹Ô¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¡Ö¤³¤ÎÁ°¤â¤ª½Ë¤¤¤ò³«¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤·¤Í¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤â£²£°£²£³Ç¯¤Ë¥Ç¥ë¥Þ¥½¥È¥¬¥±¤Ç£²Ãå¤ËÆþ¤Ã¤¿¥ì¡¼¥¹¤Ç¤â¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¾¡¤Ä¤³¤È¤ÏËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¡×¤È¶¯Ä´¡£¡Ö¤¢¤È¤ÏÆüËÜÇÏ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢³®ÀûÌç¾Þ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤ÈÆüËÜÇÏ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£