◇女子ゴルフツアー 樋口久子・三菱電機レディース最終日（2025年11月2日 埼玉県 武蔵丘GC＝6690ヤード、パー72）

3打差の4位から出た仲村果乃（24＝Plenus）が7バーディー、1ボギーの66で回り、通算14アンダーで逆転し、ツアー初優勝を飾った。

3打差でスタートした仲村は前半で2つ伸ばし、11番で5メートル、12番で2・5メートルを沈めて連続バーディー。15番、18番でもバーディーを奪いリードを広げた。

仲村は2001年京都府出身。11歳でゴルフを始め、ツアー29勝のレジェンド吉川なよ子に師事。22年に4度目の挑戦でプロテストに合格した。

今季は5月のパナソニック・オープンで3位と健闘。7月のミネベアミツミ・レディース、明治安田レディースでは2週連続で2位に入るなど安定した成績を残していた。

河本結（27＝RICOH）、ウー・チャイェン（21＝台湾）、阿部未悠（25＝ミネベアミツミ）が12アンダーで2位。

年間女王を争うメルセデスランク1位の佐久間朱莉（22＝大東建託）とメルセデスランク2位の神谷そら（22＝郵船ロジスティクス）はともに10アンダーで7位。

渋野日向子（26＝サントリー）は67で回り、8アンダーで13位に入った。