宮崎vs奈良 スタメン発表
[11.2 J3第34節](いちご)
※14:00開始
主審:瀬田貴仁
<出場メンバー>
[テゲバジャーロ宮崎]
先発
GK 31 岡本享也
DF 24 松本雄真
DF 28 眞鍋旭輝
DF 33 黒木謙吾
DF 39 下川陽太
MF 8 力安祥伍
MF 10 井上怜
MF 20 阿野真拓
MF 50 安田虎士朗
FW 11 橋本啓吾
FW 58 武颯
控え
GK 32 イ・チュンウォン
DF 4 櫻井風我
DF 35 江川慶城
DF 45 田中誠太郎
MF 13 中野桂太
MF 34 河合駿樹
MF 41 坂井駿也
FW 27 渡邊星来
FW 42 松本ケンチザンガ
監督
大熊裕司
[奈良クラブ]
先発
GK 15 岡田慎司
DF 3 澤田雄大
DF 5 鈴木大誠
DF 22 生駒稀生
DF 40 吉村弦
MF 14 中島賢星
MF 24 山本駿亮
MF 25 神垣陸
MF 41 森田凜
FW 11 百田真登
FW 17 田村翔太
控え
GK 99 遠藤雅己
DF 13 都並優太
DF 16 奥田雄大
DF 32 ユ・イェチャン
MF 7 田村亮介
MF 10 山本宗太朗
MF 20 國武勇斗
MF 23 岡田優希
MF 70 川谷凪
監督
小田切道治
