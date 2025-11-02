栃木SCvs岐阜 スタメン発表
[11.2 J3第34節](カンセキ)
※14:00開始
主審:植松健太朗
<出場メンバー>
[栃木SC]
先発
GK 1 川田修平
DF 2 平松航
DF 3 大森博
DF 37 木邨優人
MF 7 棚橋尭士
MF 11 青島太一
MF 18 川名連介
MF 22 高橋秀典
MF 77 藤原健介
MF 81 中野克哉
FW 32 太田龍之介
控え
GK 27 丹野研太
DF 5 森璃太
DF 25 岩崎博
DF 40 高嶋修也
MF 4 佐藤祥
MF 80 オタボー・ケネス
FW 10 五十嵐太陽
FW 14 ディアマンカ・センゴール・チェク
FW 29 矢野貴章
監督
小林伸二
[FC岐阜]
先発
GK 1 茂木秀
DF 3 野澤陸
DF 20 加藤慎太郎
DF 22 文仁柱
DF 55 外山凌
MF 10 北龍磨
MF 18 山谷侑士
MF 39 泉澤仁
MF 97 福田晃斗
FW 16 西谷亮
FW 28 箱崎達也
控え
GK 31 セランテス
DF 40 平瀬大
MF 8 荒木大吾
MF 14 生地慶充
MF 15 山田直輝
MF 19 松本歩夢
FW 9 ドゥドゥ
FW 27 横山智也
FW 29 川本梨誉
監督
石丸清隆
