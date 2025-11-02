大分vs山形 スタメン発表
[11.2 J2第35節](クラド)
※14:30開始
主審:俵元希
<出場メンバー>
[大分トリニータ]
先発
GK 22 ムン・キョンゴン
DF 2 岡本拓也
DF 3 デルラン
DF 30 戸根一誓
MF 6 三竿雄斗
MF 10 野村直輝
MF 14 池田廉
MF 16 茂平
MF 18 野嶽惇也
MF 38 天笠泰輝
FW 21 鮎川峻
控え
GK 32 濱田太郎
DF 4 薩川淳貴
DF 27 松尾勇佑
DF 33 宮川歩己
DF 44 吉田真那斗
MF 8 落合陸
MF 35 佐藤丈晟
FW 29 宇津元伸弥
FW 39 有働夢叶
監督
竹中穣
[モンテディオ山形]
先発
GK 45 渋谷飛翔
DF 4 西村慧祐
DF 13 野嶽寛也
DF 19 岡本一真
DF 22 城和隼颯
MF 17 寺山翼
MF 71 中村亮太朗
MF 88 土居聖真
FW 10 氣田亮真
FW 14 坂本亘基
FW 90 ディサロ燦シルヴァーノ
控え
GK 1 トーマス・ヒュワード・ベル
DF 3 熊本雄太
DF 15 川井歩
MF 20 吉尾海夏
MF 21 田中渉
MF 27 榎本啓吾
FW 9 高橋潤哉
FW 55 堀金峻明
FW 99 ベカ・ミケルタゼ
監督
横内昭展
