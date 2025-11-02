[11.2 J2第35節](クラド)

※14:30開始

主審:俵元希

<出場メンバー>

[大分トリニータ]

先発

GK 22 ムン・キョンゴン

DF 2 岡本拓也

DF 3 デルラン

DF 30 戸根一誓

MF 6 三竿雄斗

MF 10 野村直輝

MF 14 池田廉

MF 16 茂平

MF 18 野嶽惇也

MF 38 天笠泰輝

FW 21 鮎川峻

控え

GK 32 濱田太郎

DF 4 薩川淳貴

DF 27 松尾勇佑

DF 33 宮川歩己

DF 44 吉田真那斗

MF 8 落合陸

MF 35 佐藤丈晟

FW 29 宇津元伸弥

FW 39 有働夢叶

監督

竹中穣

[モンテディオ山形]

先発

GK 45 渋谷飛翔

DF 4 西村慧祐

DF 13 野嶽寛也

DF 19 岡本一真

DF 22 城和隼颯

MF 17 寺山翼

MF 71 中村亮太朗

MF 88 土居聖真

FW 10 氣田亮真

FW 14 坂本亘基

FW 90 ディサロ燦シルヴァーノ

控え

GK 1 トーマス・ヒュワード・ベル

DF 3 熊本雄太

DF 15 川井歩

MF 20 吉尾海夏

MF 21 田中渉

MF 27 榎本啓吾

FW 9 高橋潤哉

FW 55 堀金峻明

FW 99 ベカ・ミケルタゼ

監督

横内昭展