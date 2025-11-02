[11.2 J2第35節](富山)

※14:00開始

主審:須谷雄三

<出場メンバー>

[カターレ富山]

先発

GK 1 田川知樹

DF 3 香川勇気

DF 4 神山京右

DF 13 深澤壯太

MF 7 佐々木陽次

MF 11 小川慶治朗

MF 22 椎名伸志

MF 24 河井陽介

MF 28 布施谷翔

MF 32 溝口駿

FW 39 古川真人

控え

GK 42 平尾駿輝

DF 40 竹内豊

DF 88 濱託巳

MF 8 松岡大智

MF 14 浦十藏

MF 17 井上直輝

MF 25 亀田歩夢

MF 48 植田啓太

FW 10 松田力

監督

安達亮

[愛媛FC]

先発

GK 36 辻周吾

DF 19 黒石貴哉

DF 25 吉田温紀

DF 37 石尾崚雅

DF 44 森山公弥

MF 7 曽根田穣

MF 8 深澤佑太

MF 28 前田椋介

MF 40 杉森考起

FW 10 佐藤亮

FW 17 村上悠緋

控え

GK 1 徳重健太

DF 3 マルセル・スカレゼ

DF 29 福島隼斗

MF 14 谷本駿介

MF 24 甲田英將

FW 11 藤原悠汰

FW 15 鶴野怜樹

FW 18 田口裕也

FW 32 藤本佳希

監督

青野慎也