富山vs愛媛 スタメン発表
[11.2 J2第35節](富山)
※14:00開始
主審:須谷雄三
<出場メンバー>
[カターレ富山]
先発
GK 1 田川知樹
DF 3 香川勇気
DF 4 神山京右
DF 13 深澤壯太
MF 7 佐々木陽次
MF 11 小川慶治朗
MF 22 椎名伸志
MF 24 河井陽介
MF 28 布施谷翔
MF 32 溝口駿
FW 39 古川真人
控え
GK 42 平尾駿輝
DF 40 竹内豊
DF 88 濱託巳
MF 8 松岡大智
MF 14 浦十藏
MF 17 井上直輝
MF 25 亀田歩夢
MF 48 植田啓太
FW 10 松田力
監督
安達亮
[愛媛FC]
先発
GK 36 辻周吾
DF 19 黒石貴哉
DF 25 吉田温紀
DF 37 石尾崚雅
DF 44 森山公弥
MF 7 曽根田穣
MF 8 深澤佑太
MF 28 前田椋介
MF 40 杉森考起
FW 10 佐藤亮
FW 17 村上悠緋
控え
GK 1 徳重健太
DF 3 マルセル・スカレゼ
DF 29 福島隼斗
MF 14 谷本駿介
MF 24 甲田英將
FW 11 藤原悠汰
FW 15 鶴野怜樹
FW 18 田口裕也
FW 32 藤本佳希
監督
青野慎也
