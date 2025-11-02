[11.2 J2第35節](えがおS)

※14:00開始

主審:小屋幸栄

<出場メンバー>

[ロアッソ熊本]

先発

GK 1 佐藤史騎

DF 3 大西遼太郎

DF 4 袴田裕太郎

DF 25 小林慶太

MF 6 岩下航

MF 8 上村周平

MF 9 大本祐槻

MF 17 藤井皓也

MF 21 豊田歩

FW 14 塩浜遼

FW 18 半代将都

控え

GK 23 佐藤優也

DF 5 阿部海斗

MF 7 竹本雄飛

MF 10 古長谷千博

MF 13 飯星明良

MF 15 三島頌平

MF 16 松岡瑠夢

FW 11 ベ・ジョンミン

FW 20 大崎舜

監督

大木武

[レノファ山口FC]

先発

GK 1 ニック・マルスマン

DF 4 松田佳大

DF 5 喜岡佳太

DF 76 磯谷駿

MF 8 野寄和哉

MF 17 田邉光平

MF 27 小澤亮太

MF 45 山本桜大

MF 55 岡庭愁人

FW 9 有田稜

FW 20 河野孝汰

控え

GK 21 チェ・ヒョンチャン

DF 15 板倉洸

MF 7 三沢直人

MF 28 小林成豪

MF 36 西堂久俊

MF 40 成岡輝瑠

FW 13 宮吉拓実

FW 34 古川大悟

FW 38 末永透瑛

監督

中山元気