熊本vs山口 スタメン発表
[11.2 J2第35節](えがおS)
※14:00開始
主審:小屋幸栄
<出場メンバー>
[ロアッソ熊本]
先発
GK 1 佐藤史騎
DF 3 大西遼太郎
DF 4 袴田裕太郎
DF 25 小林慶太
MF 6 岩下航
MF 8 上村周平
MF 9 大本祐槻
MF 17 藤井皓也
MF 21 豊田歩
FW 14 塩浜遼
FW 18 半代将都
控え
GK 23 佐藤優也
DF 5 阿部海斗
MF 7 竹本雄飛
MF 10 古長谷千博
MF 13 飯星明良
MF 15 三島頌平
MF 16 松岡瑠夢
FW 11 ベ・ジョンミン
FW 20 大崎舜
監督
大木武
[レノファ山口FC]
先発
GK 1 ニック・マルスマン
DF 4 松田佳大
DF 5 喜岡佳太
DF 76 磯谷駿
MF 8 野寄和哉
MF 17 田邉光平
MF 27 小澤亮太
MF 45 山本桜大
MF 55 岡庭愁人
FW 9 有田稜
FW 20 河野孝汰
控え
GK 21 チェ・ヒョンチャン
DF 15 板倉洸
MF 7 三沢直人
MF 28 小林成豪
MF 36 西堂久俊
MF 40 成岡輝瑠
FW 13 宮吉拓実
FW 34 古川大悟
FW 38 末永透瑛
監督
中山元気
