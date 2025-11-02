[11.2 J2第35節](JITス)

※14:00開始

主審:上原直人

<出場メンバー>

[ヴァンフォーレ甲府]

先発

GK 97 東ジョン

DF 3 孫大河

DF 5 一瀬大寿

DF 40 エドゥアルド・マンシャ

MF 7 荒木翔

MF 10 鳥海芳樹

MF 20 遠藤光

MF 22 小出悠太

MF 26 佐藤和弘

MF 77 マテウス・レイリア

FW 49 ネーミアス

控え

GK 30 石川慧

DF 4 山本英臣

MF 6 小林岩魚

MF 11 熊倉弘達

MF 14 田中雄大

MF 17 土屋巧

MF 21 ヘナト・アウグスト

FW 9 三平和司

FW 44 内藤大和

監督

大塚真司

[水戸ホーリーホック]

先発

GK 34 西川幸之介

DF 2 大森渚生

DF 6 飯田貴敬

DF 36 板倉健太

DF 97 鷹啄トラビス

MF 3 大崎航詩

MF 8 齋藤俊輔

MF 24 山崎希一

MF 99 加藤千尋

FW 25 多田圭佑

FW 44 奥田晃也

控え

GK 51 春名竜聖

DF 4 牛澤健

DF 71 フォファナ・マリック

MF 16 塚川孝輝

MF 39 山本隼大

MF 47 仙波大志

MF 70 新井瑞希

FW 13 粟飯原尚平

FW 22 久保征一郎

監督

森直樹