甲府vs水戸 スタメン発表
[11.2 J2第35節](JITス)
※14:00開始
主審:上原直人
<出場メンバー>
[ヴァンフォーレ甲府]
先発
GK 97 東ジョン
DF 3 孫大河
DF 5 一瀬大寿
DF 40 エドゥアルド・マンシャ
MF 7 荒木翔
MF 10 鳥海芳樹
MF 20 遠藤光
MF 22 小出悠太
MF 26 佐藤和弘
MF 77 マテウス・レイリア
FW 49 ネーミアス
控え
GK 30 石川慧
DF 4 山本英臣
MF 6 小林岩魚
MF 11 熊倉弘達
MF 14 田中雄大
MF 17 土屋巧
MF 21 ヘナト・アウグスト
FW 9 三平和司
FW 44 内藤大和
監督
大塚真司
[水戸ホーリーホック]
先発
GK 34 西川幸之介
DF 2 大森渚生
DF 6 飯田貴敬
DF 36 板倉健太
DF 97 鷹啄トラビス
MF 3 大崎航詩
MF 8 齋藤俊輔
MF 24 山崎希一
MF 99 加藤千尋
FW 25 多田圭佑
FW 44 奥田晃也
控え
GK 51 春名竜聖
DF 4 牛澤健
DF 71 フォファナ・マリック
MF 16 塚川孝輝
MF 39 山本隼大
MF 47 仙波大志
MF 70 新井瑞希
FW 13 粟飯原尚平
FW 22 久保征一郎
監督
森直樹
