[11.2 J3第34節](とうスタ)

※14:00開始

主審:宗像瞭

<出場メンバー>

[福島ユナイテッドFC]

先発

GK 1 上田智輝

DF 3 松長根悠仁

DF 17 藤谷匠

DF 23 安在達弥

DF 25 當麻颯

MF 7 針谷岳晃

MF 20 城定幹大

MF 30 狩野海晟

FW 9 清水一雅

FW 10 森晃太

FW 11 芦部晃生

控え

GK 31 安西駿

DF 2 山田将之

DF 28 鈴直樹

DF 55 柴田徹

MF 8 吉永大志

MF 37 由井航太

MF 38 粟野健翔

FW 15 飯島陸

FW 18 矢島輝一

監督

寺田周平

[FC大阪]

先発

GK 1 山本透衣

DF 3 川上竜

DF 6 舘野俊祐

DF 13 美馬和也

DF 23 秋山拓也

MF 19 増田隼司

MF 25 武井成豪

MF 27 澤崎凌大

FW 10 久保吏久斗

FW 11 利根瑠偉

FW 51 西村真祈

控え

GK 31 菅原大道

DF 5 水口湧斗

MF 18 夏川大和

MF 24 佐藤諒

MF 33 禹相皓

MF 37 堤奏一郎

MF 41 野瀬龍世

FW 9 島田拓海

FW 39 望月想空

監督

藪田光教