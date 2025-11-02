福島vsFC大阪 スタメン発表
[11.2 J3第34節](とうスタ)
※14:00開始
主審:宗像瞭
<出場メンバー>
[福島ユナイテッドFC]
先発
GK 1 上田智輝
DF 3 松長根悠仁
DF 17 藤谷匠
DF 23 安在達弥
DF 25 當麻颯
MF 7 針谷岳晃
MF 20 城定幹大
MF 30 狩野海晟
FW 9 清水一雅
FW 10 森晃太
FW 11 芦部晃生
控え
GK 31 安西駿
DF 2 山田将之
DF 28 鈴直樹
DF 55 柴田徹
MF 8 吉永大志
MF 37 由井航太
MF 38 粟野健翔
FW 15 飯島陸
FW 18 矢島輝一
監督
寺田周平
[FC大阪]
先発
GK 1 山本透衣
DF 3 川上竜
DF 6 舘野俊祐
DF 13 美馬和也
DF 23 秋山拓也
MF 19 増田隼司
MF 25 武井成豪
MF 27 澤崎凌大
FW 10 久保吏久斗
FW 11 利根瑠偉
FW 51 西村真祈
控え
GK 31 菅原大道
DF 5 水口湧斗
MF 18 夏川大和
MF 24 佐藤諒
MF 33 禹相皓
MF 37 堤奏一郎
MF 41 野瀬龍世
FW 9 島田拓海
FW 39 望月想空
監督
藪田光教
