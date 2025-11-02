大宮vs秋田 スタメン発表
[11.2 J2第35節](NACK)
※14:00開始
主審:窪田陽輔
<出場メンバー>
[RB大宮アルディージャ]
先発
GK 21 加藤有輝
DF 4 市原吏音
DF 20 下口稚葉
DF 22 茂木力也
DF 34 村上陽介
MF 7 小島幹敏
MF 10 豊川雄太
MF 18 津久井匠海
MF 30 アルトゥール・シルバ
FW 29 カプリーニ
FW 90 オリオラ・サンデー
控え
GK 45 坪井湧也
DF 33 和田拓也
DF 37 関口凱心
DF 44 福井啓太
MF 14 泉柊椰
MF 41 谷内田哲平
FW 9 ファビアン・ゴンザレス
FW 13 イヨハ理ヘンリー
FW 23 杉本健勇
監督
宮沢悠生
[ブラウブリッツ秋田]
先発
GK 1 山田元気
DF 2 岡崎亮平
DF 5 長井一真
DF 16 村松航太
DF 32 長谷川巧
MF 7 水谷拓磨
MF 20 吉岡雅和
MF 25 藤山智史
MF 31 石田凌太郎
FW 11 梶谷政仁
FW 29 佐藤大樹
控え
GK 17 ルカ・ラドティッチ
DF 30 飯泉涼矢
MF 14 大石竜平
MF 66 土井紅貴
FW 8 畑潤基
FW 9 中村亮太
FW 34 鈴木翔大
FW 40 佐川洸介
監督
吉田謙
