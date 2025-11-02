鹿児島vs松本 スタメン発表
[11.2 J3第34節](白波スタ)
※14:00開始
主審:矢野浩平
<出場メンバー>
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 16 山内康太
DF 3 杉井颯
DF 7 千布一輝
DF 29 岡崎慎
DF 44 青木義孝
MF 6 渡邉英祐
MF 14 吉尾虹樹
MF 36 米澤令衣
MF 73 田中稔也
FW 9 アンジェロッティ
FW 18 河村慶人
控え
GK 1 藤嶋栄介
DF 21 相馬丞
MF 8 藤村慶太
MF 19 稲葉修土
MF 20 圓道将良
MF 27 山口卓己
FW 10 武星弥
FW 13 近藤慶一
FW 92 ンドカ・チャールス
監督
相馬直樹
[松本山雅FC]
先発
GK 1 大内一生
DF 16 宮部大己
DF 19 杉田隼
DF 44 野々村鷹人
MF 7 馬渡和彰
MF 15 山本康裕
MF 17 山本龍平
MF 23 滝裕太
MF 41 村越凱光
MF 46 安永玲央
FW 43 林誠道
控え
GK 35 神田渉馬
DF 22 佐相壱明
DF 40 樋口大輝
MF 18 大橋尚志
MF 25 川上航立
MF 30 國分龍司
MF 36 松村厳
FW 14 安藤翼
FW 42 田中想来
監督
早川知伸
