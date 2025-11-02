鳥栖vs徳島 スタメン発表
[11.2 J2第35節](駅スタ)
※14:00開始
主審:今村義朗
<出場メンバー>
[サガン鳥栖]
先発
GK 12 泉森涼太
DF 13 井上太聖
DF 32 小川大空
DF 37 森下怜哉
MF 2 松本凪生
MF 5 長澤シヴァタファリ
MF 7 新井晴樹
MF 11 西川潤
MF 16 西澤健太
MF 33 西矢健人
FW 34 山田寛人
控え
GK 35 内山圭
DF 4 今津佑太
DF 23 北島郁哉
DF 91 上原牧人
MF 10 本田風智
MF 27 櫻井辰徳
MF 77 ヴィキンタス・スリヴカ
FW 19 鈴木大馳
FW 47 新川志音
監督
小菊昭雄
[徳島ヴォルティス]
先発
GK 1 田中颯
DF 3 山田奈央
DF 5 青木駿人
DF 22 柳澤亘
MF 7 児玉駿斗
MF 18 エウシーニョ
MF 28 鹿沼直生
MF 42 高木友也
MF 55 重廣卓也
FW 9 トニー・アンデルソン
FW 99 ルーカス・バルセロス
控え
GK 29 三井大輝
DF 4 カイケ
DF 97 モヨマルコム強志
MF 10 杉本太郎
MF 14 玄理吾
MF 24 高田颯也
FW 16 渡大生
FW 19 宮崎純真
FW 30 坪井清志郎
監督
増田功作
