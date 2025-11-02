[11.2 J2第35節](駅スタ)

※14:00開始

主審:今村義朗

<出場メンバー>

[サガン鳥栖]

先発

GK 12 泉森涼太

DF 13 井上太聖

DF 32 小川大空

DF 37 森下怜哉

MF 2 松本凪生

MF 5 長澤シヴァタファリ

MF 7 新井晴樹

MF 11 西川潤

MF 16 西澤健太

MF 33 西矢健人

FW 34 山田寛人

控え

GK 35 内山圭

DF 4 今津佑太

DF 23 北島郁哉

DF 91 上原牧人

MF 10 本田風智

MF 27 櫻井辰徳

MF 77 ヴィキンタス・スリヴカ

FW 19 鈴木大馳

FW 47 新川志音

監督

小菊昭雄

[徳島ヴォルティス]

先発

GK 1 田中颯

DF 3 山田奈央

DF 5 青木駿人

DF 22 柳澤亘

MF 7 児玉駿斗

MF 18 エウシーニョ

MF 28 鹿沼直生

MF 42 高木友也

MF 55 重廣卓也

FW 9 トニー・アンデルソン

FW 99 ルーカス・バルセロス

控え

GK 29 三井大輝

DF 4 カイケ

DF 97 モヨマルコム強志

MF 10 杉本太郎

MF 14 玄理吾

MF 24 高田颯也

FW 16 渡大生

FW 19 宮崎純真

FW 30 坪井清志郎

監督

増田功作