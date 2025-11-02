[11.2 J2第35節](フクアリ)

※14:00開始

主審:先立圭吾

<出場メンバー>

[ジェフユナイテッド千葉]

先発

GK 35 若原智哉

DF 2 高橋壱晟

DF 13 鈴木大輔

DF 28 河野貴志

DF 67 日高大

MF 6 エドゥアルド

MF 14 椿直起

MF 18 杉山直宏

MF 44 品田愛斗

FW 20 石川大地

FW 29 カルリーニョス・ジュニオ

控え

GK 23 鈴木椋大

DF 11 米倉恒貴

DF 15 前貴之

DF 24 鳥海晃司

MF 5 小林祐介

MF 10 横山暁之

MF 27 岩井琢朗

FW 9 呉屋大翔

FW 39 森海渡

監督

小林慶行

[北海道コンサドーレ札幌]

先発

GK 1 菅野孝憲

DF 2 高尾瑠

DF 47 西野奨太

DF 50 浦上仁騎

MF 3 パク・ミンギュ

MF 6 高嶺朋樹

MF 7 スパチョーク

MF 16 長谷川竜也

MF 31 木戸柊摩

MF 33 近藤友喜

FW 27 荒野拓馬

控え

GK 51 高木駿

DF 4 中村桐耶

DF 15 家泉怜依

MF 8 深井一希

MF 11 青木亮太

MF 30 田中宏武

FW 71 白井陽斗

FW 90 マリオ・セルジオ

FW 99 出間思努

監督

柴田慎吾