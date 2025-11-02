千葉vs札幌 スタメン発表
[11.2 J2第35節](フクアリ)
※14:00開始
主審:先立圭吾
<出場メンバー>
[ジェフユナイテッド千葉]
先発
GK 35 若原智哉
DF 2 高橋壱晟
DF 13 鈴木大輔
DF 28 河野貴志
DF 67 日高大
MF 6 エドゥアルド
MF 14 椿直起
MF 18 杉山直宏
MF 44 品田愛斗
FW 20 石川大地
FW 29 カルリーニョス・ジュニオ
控え
GK 23 鈴木椋大
DF 11 米倉恒貴
DF 15 前貴之
DF 24 鳥海晃司
MF 5 小林祐介
MF 10 横山暁之
MF 27 岩井琢朗
FW 9 呉屋大翔
FW 39 森海渡
監督
小林慶行
[北海道コンサドーレ札幌]
先発
GK 1 菅野孝憲
DF 2 高尾瑠
DF 47 西野奨太
DF 50 浦上仁騎
MF 3 パク・ミンギュ
MF 6 高嶺朋樹
MF 7 スパチョーク
MF 16 長谷川竜也
MF 31 木戸柊摩
MF 33 近藤友喜
FW 27 荒野拓馬
控え
GK 51 高木駿
DF 4 中村桐耶
DF 15 家泉怜依
MF 8 深井一希
MF 11 青木亮太
MF 30 田中宏武
FW 71 白井陽斗
FW 90 マリオ・セルジオ
FW 99 出間思努
監督
柴田慎吾
