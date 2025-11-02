[11.2 J2第35節](アシさと)

※14:00開始

主審:山本雄大

<出場メンバー>

[FC今治]

先発

GK 1 立川小太郎

DF 2 加藤徹也

DF 5 ダニーロ

DF 16 大森理生

MF 6 梶浦勇輝

MF 14 弓場堅真

MF 17 持井響太

MF 18 新井光

MF 37 梅木怜

MF 41 安井拓也

FW 10 マルクス・ヴィニシウス

控え

GK 44 伊藤元太

DF 3 福森直也

DF 24 竹内悠力

MF 7 山田貴文

MF 9 近藤高虎

MF 20 ヴィニシウス・ディニス

MF 28 パトリッキ・ヴェロン

MF 36 横山夢樹

MF 77 加藤潤也

監督

倉石圭二

[ベガルタ仙台]

先発

GK 33 林彰洋

DF 3 奥山政幸

DF 5 菅田真啓

DF 25 真瀬拓海

DF 44 井上詩音

MF 10 鎌田大夢

MF 14 相良竜之介

MF 17 工藤蒼生

MF 32 山内日向汰

FW 11 郷家友太

FW 99 宮崎鴻

控え

GK 1 堀田大暉

DF 2 高田椋汰

DF 19 マテウス・モラエス

DF 42 石井隼太

MF 8 武田英寿

FW 20 グスタボ

FW 47 荒木駿太

FW 48 中田有祐

FW 59 小林心

監督

森山佳郎