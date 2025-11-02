今治vs仙台 スタメン発表
[11.2 J2第35節](アシさと)
※14:00開始
主審:山本雄大
<出場メンバー>
[FC今治]
先発
GK 1 立川小太郎
DF 2 加藤徹也
DF 5 ダニーロ
DF 16 大森理生
MF 6 梶浦勇輝
MF 14 弓場堅真
MF 17 持井響太
MF 18 新井光
MF 37 梅木怜
MF 41 安井拓也
FW 10 マルクス・ヴィニシウス
控え
GK 44 伊藤元太
DF 3 福森直也
DF 24 竹内悠力
MF 7 山田貴文
MF 9 近藤高虎
MF 20 ヴィニシウス・ディニス
MF 28 パトリッキ・ヴェロン
MF 36 横山夢樹
MF 77 加藤潤也
監督
倉石圭二
[ベガルタ仙台]
先発
GK 33 林彰洋
DF 3 奥山政幸
DF 5 菅田真啓
DF 25 真瀬拓海
DF 44 井上詩音
MF 10 鎌田大夢
MF 14 相良竜之介
MF 17 工藤蒼生
MF 32 山内日向汰
FW 11 郷家友太
FW 99 宮崎鴻
控え
GK 1 堀田大暉
DF 2 高田椋汰
DF 19 マテウス・モラエス
DF 42 石井隼太
MF 8 武田英寿
FW 20 グスタボ
FW 47 荒木駿太
FW 48 中田有祐
FW 59 小林心
監督
森山佳郎
