沼津vs相模原 スタメン発表
[11.2 J3第34節](愛鷹)
※14:00開始
主審:佐々木慎哉
<出場メンバー>
[アスルクラロ沼津]
先発
GK 30 ジローン・ゲギム
DF 5 篠崎輝和
DF 7 沼田航征
DF 34 宮㟢海斗
MF 2 宮脇茂夫
MF 11 森夢真
MF 13 渡井翔琉
MF 14 徳永晃太郎
MF 22 一丸大地
MF 35 向井ひな太
FW 23 白輪地敬大
控え
GK 21 前田宙杜
DF 16 三原秀真
MF 17 藤井建悟
MF 18 菅井拓也
MF 24 柳町魁耀
MF 71 渡邉綾平
FW 9 鈴木輪太朗イブラヒーム
FW 19 齋藤学
FW 20 川又堅碁
監督
鈴木秀人
[SC相模原]
先発
GK 46 バウマン
DF 2 加藤大育
DF 20 山内琳太郎
DF 54 綿引康
MF 6 徳永裕大
MF 7 河野諒祐
MF 10 中山陸
MF 24 杉本蓮
MF 26 西久保駿介
MF 27 西山拓実
FW 14 高木彰人
控え
GK 31 猪瀬康介
DF 16 高野遼
DF 18 三鬼海
DF 36 中塩大貴
MF 8 大迫塁
MF 22 福井和樹
MF 25 田中陸
FW 11 武藤雄樹
FW 19 左部開斗
監督
シュタルフ悠紀リヒャルト
