[11.2 J2第35節](ヤマハ)

※14:00開始

主審:上田益也

<出場メンバー>

[ジュビロ磐田]

先発

GK 1 川島永嗣

DF 5 江崎巧朗

DF 36 リカルド・グラッサ

DF 52 ヤン・ファンデンベルフ

MF 4 松原后

MF 6 金子大毅

MF 7 上原力也

MF 25 中村駿

MF 71 倍井謙

FW 9 渡邉りょう

FW 79 ブラウンノア賢信

控え

GK 21 三浦龍輝

DF 2 川崎一輝

DF 3 森岡陸

DF 38 川口尚紀

MF 18 井上潮音

MF 33 川合徳孟

MF 39 角昂志郎

FW 14 ポラメート・アーウィライ

FW 20 佐藤凌我

監督

安間貴義

[V・ファーレン長崎]

先発

GK 21 後藤雅明

DF 25 櫛引一紀

DF 44 江川湧清

DF 48 照山颯人

MF 5 山口蛍

MF 8 ディエゴ・ピトゥカ

MF 10 マテウス・ジェズス

MF 19 澤田崇

MF 33 笠柳翼

MF 50 翁長聖

FW 11 エジガル・ジュニオ

控え

GK 1 富澤雅也

DF 3 関口正大

DF 15 岡野洵

DF 23 米田隼也

DF 41 田所莉旺

MF 20 中村慶太

MF 34 松本天夢

FW 18 山崎凌吾

FW 45 ガブリエル・チグロン

監督

高木琢也