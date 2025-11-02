磐田vs長崎 スタメン発表
[11.2 J2第35節](ヤマハ)
※14:00開始
主審:上田益也
<出場メンバー>
[ジュビロ磐田]
先発
GK 1 川島永嗣
DF 5 江崎巧朗
DF 36 リカルド・グラッサ
DF 52 ヤン・ファンデンベルフ
MF 4 松原后
MF 6 金子大毅
MF 7 上原力也
MF 25 中村駿
MF 71 倍井謙
FW 9 渡邉りょう
FW 79 ブラウンノア賢信
控え
GK 21 三浦龍輝
DF 2 川崎一輝
DF 3 森岡陸
DF 38 川口尚紀
MF 18 井上潮音
MF 33 川合徳孟
MF 39 角昂志郎
FW 14 ポラメート・アーウィライ
FW 20 佐藤凌我
監督
安間貴義
[V・ファーレン長崎]
先発
GK 21 後藤雅明
DF 25 櫛引一紀
DF 44 江川湧清
DF 48 照山颯人
MF 5 山口蛍
MF 8 ディエゴ・ピトゥカ
MF 10 マテウス・ジェズス
MF 19 澤田崇
MF 33 笠柳翼
MF 50 翁長聖
FW 11 エジガル・ジュニオ
控え
GK 1 富澤雅也
DF 3 関口正大
DF 15 岡野洵
DF 23 米田隼也
DF 41 田所莉旺
MF 20 中村慶太
MF 34 松本天夢
FW 18 山崎凌吾
FW 45 ガブリエル・チグロン
監督
高木琢也
