いわきvs藤枝 スタメン発表
[11.2 J2第35節](ハワスタ)
※14:00開始
主審:松澤慶和
<出場メンバー>
[いわきFC]
先発
GK 23 佐々木雅士
DF 2 石田侑資
DF 4 堂鼻起暉
DF 35 深港壮一郎
MF 7 石渡ネルソン
MF 8 柴田壮介
MF 15 加瀬直輝
MF 19 大西悠介
MF 32 五十嵐聖己
FW 14 山口大輝
FW 38 熊田直紀
控え
GK 39 ジュ・ヒョンジン
DF 17 山田裕翔
DF 22 生駒仁
MF 25 鵜木郁哉
MF 27 山中惇希
MF 30 木吹翔太
FW 16 加藤大晟
FW 28 キム・ヒョンウ
監督
田村雄三
[藤枝MYFC]
先発
GK 41 北村海チディ
DF 4 中川創
DF 5 楠本卓海
DF 22 久富良輔
MF 6 世瀬啓人
MF 7 松木駿之介
MF 8 浅倉廉
MF 15 杉田真彦
MF 25 中村涼
MF 33 川上エドオジョン智慧
FW 9 矢村健
控え
GK 21 ジョーンズ・レイ
DF 3 鈴木翔太
DF 28 大森彗斗
MF 17 岡澤昂星
MF 19 シマブク・カズヨシ
MF 24 永田貫太
MF 30 芹生海翔
FW 11 アンデルソン
FW 20 閑田隼人
監督
須藤大輔
※14:00開始
主審:松澤慶和
<出場メンバー>
[いわきFC]
先発
GK 23 佐々木雅士
DF 2 石田侑資
DF 4 堂鼻起暉
DF 35 深港壮一郎
MF 7 石渡ネルソン
MF 8 柴田壮介
MF 15 加瀬直輝
MF 19 大西悠介
MF 32 五十嵐聖己
FW 14 山口大輝
FW 38 熊田直紀
控え
GK 39 ジュ・ヒョンジン
DF 17 山田裕翔
DF 22 生駒仁
MF 25 鵜木郁哉
MF 27 山中惇希
FW 16 加藤大晟
FW 28 キム・ヒョンウ
監督
田村雄三
[藤枝MYFC]
先発
GK 41 北村海チディ
DF 4 中川創
DF 5 楠本卓海
DF 22 久富良輔
MF 6 世瀬啓人
MF 7 松木駿之介
MF 8 浅倉廉
MF 15 杉田真彦
MF 25 中村涼
MF 33 川上エドオジョン智慧
FW 9 矢村健
控え
GK 21 ジョーンズ・レイ
DF 3 鈴木翔太
DF 28 大森彗斗
MF 17 岡澤昂星
MF 19 シマブク・カズヨシ
MF 24 永田貫太
MF 30 芹生海翔
FW 11 アンデルソン
FW 20 閑田隼人
監督
須藤大輔