ドジャースの山本由伸投手は1日（日本時間2日）のブルージェイズ戦に6番手として登板。2回2／3を投げて被安打1、1奪三振、無失点の投球を見せ、胴上げ投手となった。試合後にはワールドシリーズのMVPにも選出された。

■WSで3戦3勝の圧巻スタッツ

山本はポストシーズンでもシーズン同様にドジャースのエースに君臨。チームが初戦に敗れてスタートした第2戦では完投勝利を収め、ブルージェイズに王手をかけられて迎えた第6戦でも、6回1失点の好投で最終第7戦に持ち込んだ。

山本に信頼を寄せるデーブ・ロバーツ監督は、勝負の第7戦でも、ブレイク・スネル投手が走者を背負った9回裏にエースを投入。ピンチを切り抜けると、ウィル・スミス捕手に本塁打が生まれて迎えた11回裏では、1死一塁からアレハンドロ・カーク捕手を併殺打に打ち取り、ドジャースに2年連続世界一をもたらした。



試合後にはワールドシリーズMVPに選出された右腕に絶賛の声が上がっており、現地メディア『ドジャース・ネーション』のノア・カムラス記者は、自身のXで「ヨシノブ・ヤマモトは史上最も勇敢なパフォーマンスを披露」とつづり、3戦3勝を挙げたワールドシリーズでのスタッツを紹介。「彼は紛れもないワールドシリーズのMVPです。彼は地球上最高の投手です」と称賛している。

さらに、米スポーツ局『ESPN』のジェフ・パッサン記者も、「彼は第2戦に完投し、金曜日に6回96球を投げ、土曜日に復帰して34球で2回2／3を無失点に抑え、ワールドシリーズを決める併殺打を誘った。伝説的なパフォーマンス」と、そのタフネスぶりを評している。

今季はレギュラーシーズンでチーム唯一、先発ローテーションを守り、ポストシーズンでも5勝を挙げる活躍。山本がメジャー2年目にして、その進化の跡を見せつけた。

