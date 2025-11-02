◇MLBワールドシリーズ第7戦 ドジャース5-4ブルージェイズ(日本時間2日、ロジャース・センター)

ドジャースの山本由伸投手が魂の連投でワールドシリーズ連覇に貢献。試合後はロバーツ監督をはじめ仲間から次々にハグ祝福されました。

前日6回1失点で勝利に貢献した山本投手は、9回1アウト1、2塁の場面でリリーフ登板。連投となったマウンドで、最初の打者に死球で満塁としましたが、後続を抑えて無失点でピンチを切り抜けます。

続く延長10回も続投して3者凡退。延長11回はウィル・スミス選手が勝ち越しホームランを放つと、直後の守りでは1アウト1、3塁のピンチを背負いましたが、併殺で熱戦に決着。山本投手はマウンド上で雄たけびをあげました。

まさにドジャースを2年連続のワールドチャンピオンに導く魂の力投で、シリーズMVPに選出。ポストシーズンでは5勝1敗、防御率1.45の成績、ワールドシリーズは3勝、防御率1.02と無双しました。

チームのために先発した翌日に連投をみせた右腕に選手たちが続々と祝福のハグ。ロバーツ監督は約10秒間の長い抱擁をみせました。

SNSでは「熱いハグ普通に泣いたわ」「最高過ぎるなぁ」「感動のシーン」「神がかり的な本当に感動ありがとう」「ロバーツ監督も信じきったからこそ、期待に応えてくれて嬉しかっただろうな」など多くの声が寄せられています。