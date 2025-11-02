◇MLBワールドシリーズ第7戦 ドジャース5-4ブルージェイズ(日本時間2日、ロジャース・センター)

ドジャースが2年連続の世界一を獲得。この試合を締めたのは、2試合連続の登板でピンチをしのぎきった山本由伸投手でした。

試合後のシャンパンファイトでは、山本投手らドジャースの日本人トリオを支えた通訳コンビもねぎらいのコメント。ウィル・アイアトンさんは「本当によく頑張りました！感動です！それだけです！」と笑顔で語ります。

さらにメジャー初年度から山本投手を支え続けた園田芳大さんも「うれしいです！山本くんのおかげです。山本くんとチームみんなの！」と笑顔。今季の山本投手の躍動については「今年2年目だったけど頼もしいなと思って。すごい選手につかせてもらいました」と振り返り、ワールドシリーズの熱戦にも「寿命が縮まるかと思いました」とホッとした笑顔を見せました。

園田さんのインタビュー中には、シャンパンを片手に笑顔でその姿を囲んでいた山本投手とアイアトンさん。帽子を奪ってシャンパンをかけたり、がっしりした体格の園田さんを抱えあげたりと、様々な姿でねぎらう姿も見せました。